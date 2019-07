CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘Stopzetten opvangtoeslag is illegaal’

Partij voor de Dieren royeert Van Kooten vanwege 'zetelroof’

16 juli Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten verlaat de Partij voor de Dieren. Ze is ontevreden over de koers van de partij. Van Kooten geeft haar zetel niet terug en gaat als onafhankelijk Kamerlid door. Haar voormalige partij is ‘onaangenaam verrast’ en heeft haar geroyeerd.