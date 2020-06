CDA-leden kunnen De Jonge, Keijzer, Omtzigt én Van Helvert kiezen

Ook de nummer 20 van CDA Beekdaelen wil landelijke lijsttrek­ker worden

9:30 Hij was 25 jaar PvdA-lid, was actief voor Leefbaar Nuth en stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beekdaelen op de 20ste plek van het CDA. André Reumkens uit Hulsberg heeft heel wat van de lokale politiek van dichtbij gezien, ook al was hij nooit écht raadslid. Toch meldde hij zich woensdag – twee minuten voor de deadline – bij het landelijke CDA-bureau in Den Haag om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van komend jaar.