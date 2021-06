CDA-leider Hoekstra: ‘Memo Omtzigt is heel vervelend en ook echt beschadigend’

Volgens Hoekstra roept de memo van Omtzigt ‘heel veel vragen op’. ,,Wat daarin staat, is heel vervelend en ook echt beschadigend. Er worden allemaal mensen met naam en toenaam genoemd. We moeten dit eerst intern bespreken. Dit is geen makkelijke fase, maar ook dit moeten we weer oplossen.’’

‘Formatie kan doorgaan’

In de memo schrijft Omtzigt dat de partijtop hem vorig jaar heeft tegengewerkt in zijn poging om CDA-lijsttrekker te worden. Ook haalt de nummer 2 van de partij hard uit naar de lijsttrekkersverkiezingen, de partijfinanciën en de CDA-cultuur. Partijleider Hoekstra denkt dat de memo geen bom legt onder de formatie: ,,Wat mij betreft gaan wij gewoon door met verkennende gesprekken. Daarin is wat mij betreft niets veranderd.’’ Op de vraag of Omtzigt nog kan terugkeren in de CDA-fractie, zegt Hoekstra: ,,Pieter Omtzigt heeft zelf gezegd dat hij vanwege zijn eigen situatie, zijn medische situatie, zestien weken zijn Kamerlidmaatschap niet vervult. Het is aan hem om rust te nemen. Daar heeft hij zelf om gevraagd.’’

Partijdonaties

In het 76 pagina’s tellende document zet Omtzigt vraagtekens bij partijdonaties van in totaal 1 miljoen euro. ,,Alles is volgens de regels gegaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken’’, zegt Hoekstra daarover. Ook bezweert de partijleider dat sponsors geen invloed hebben gehad op het CDA-verkiezingsprogramma.



CDA-minister Hugo de Jonge - die vorig jaar nipt de lijsttrekkersstrijd won van Omtzigt - wil niet reageren op de explosieve memo. ,,Als ik zo’n bericht lees, heb ik daar natuurlijk allerlei ideeën over hoe het zit’’, zegt De Jonge vrijdagochtend. ,,Alles wat naar buiten is gekomen, gaat ook heel erg over Pieter Omtzigt zelf. Ik zou daar heel graag op willen reageren, maar ik denk niet dat het verstandig is om dat te doen.’’