CDA-lijsttrekkers in debat: Omtzigt omarmt rol van outsider en prijst Hoekstra

De eerste naam die veel CDA-leden te binnen zal schieten is die van Wopke Hoekstra. Velen zagen in de populaire minister van Financiën hun gedroomde lijsttrekker. Hoekstra verraste echter vriend en vijand door af te zien van een kandidatuur; hij voelt zich meer bestuurder dan ‘beroepspoliticus’. Binnen het CDA wordt geconcludeerd dat Hoekstra niet zeker was dat hij Rutte kon verslaan en bang was om als fractieleider in de Tweede Kamer te belanden. Zo’n rol vindt hij niet bij zich passen.



Omtzigt houdt de hoop op ‘premier Hoekstra’ levend. Niet voor niets zegt hij Hoekstra graag ‘in zijn team’ te hebben als hij wint. En ook in het debat spreekt hij lovende woorden over hem: ,,Ik ben blij dat we een minister van Financiën hadden die buffers heeft opgebouwd.” Wat Omtzigt in de kaart speelt is dat Hoekstra tot dusver aan geen van de kandidaten zijn openlijke steun heeft uitgesproken. Met een steunbetuiging van Hoekstra aan ‘medekroonprins’ De Jonge had het speelveld er waarschijnlijk heel anders uitgezien.