CDA-minister Wopke Hoekstra: Ik hoop dat God bestaat

Kamer praat over vervuilde grond uit Parijs die in Culemborg problemen kan veroorzaken

30 maart De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) over ‘baggergate’ in Culemborg. Een verzoek van SP-Kamerlid Cem Lacin om over dit onderwerp te debatteren, kreeg unaniem steun van de andere partijen.