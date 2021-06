CDA-partijvoorzitter Van Rij ‘niet boos maar verdrietig’ om Omtzigt

,,Zaterdagmiddag rond twee uur ben ik gebeld. Toen heeft Peter me in kennis gesteld van zijn besluit. De tekst heb ik samen met Ank Bijleveld en zijn echtgenote besproken.’’



Samen met zijn adviseur minister Ank Bijleveld heeft Van Rij ‘heel veel gewetensvolle gesprekken gevoerd'. Hij verwijt hem niet dat stuk te hebben geschreven, dat was immers bestemd voor de commissie Spies die de verkiezingen evalueert, de kandidaatstelling en de campagne.



Het laatste wat Van Rij wil, druk uitoefenen op Omtzigt. ,,Hij wil echt rust nu. Het gaat nu om de mens Pieter Omtzigt die rust wil, die wil herstellen. Het gaat nu even niet om de politicus. Als je hem steeds maar als politicus blijft zien en druk op hem blijft uitoefenen, dan komt dat herstel niet. Het is een dieptrieste dag voor de partij, dat mag duidelijk zijn. Zo voel ik dat ook als een van de 37 duizend leden. Tegelijkertijd: de partij moet door. En dat gaan we ook doen.’’