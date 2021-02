CDA sluit Forum ook definitief uit: ‘We gaan niet met die partij regeren’

Eerder deze week sloot de VVD de partij van Thierry Baudet ook al uit. Hoekstra: ,,Het CDA kan alleen samenwerken met partijen die de rechtstaat onderschrijven en die de democratie ten volle onderschrijven. En wat het CDA betreft is dat niet het geval bij de PVV en bij Forum. Met een van hen gaan we niet regeren. Dat gaan we niet doen, dat gaat niet gebeuren.”

Eerder al, in het voorjaar van 2020, liet ook partijvoorzitter Rutger Ploum weten dat het CDA landelijk niet zou moeten samenwerken met Forum. Hij vond ‘meerdere uitspraken’ van Baudet, ‘niet verenigbaar met de principes van het CDA’.

Appjes

Rutte gooide de deur deze week ook al dicht. Hij reageerde toen op nieuwe controverse bij Forum, nadat er racistische en homofobe whatsappjes waren opgedoken van Thierry Baudet. Rutte: ,,Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes... Die passen wel in het beeld dat we al langer van hem zien, maar nu is het landelijk wel onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten.”

Volgens Rutte gaan deze appjes ‘alle grenzen over’, het is ‘zo walgelijk, homofoob, racistisch, echt verschrikkelijk’. ,,Samenwerken onder Mark Rutte, met de VVD, is niet mogelijk. Gaat niet gebeuren.”

Dinsdag lekten via Elsevier Weekblad berichten uit van Thierry Baudet en diverse kandidaten op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD). Zij zouden zich in WhatsAppgroepen van hun partij racistisch hebben geuit.

IQ

Baudet en enkele van zijn partijprominenten zouden zich racistisch en homofoob hebben uitgelaten. Zo zou Baudet op 29 juli van vorig jaar tegen zijn partijvrienden hebben gezegd dat witte mensen gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75.

Eerder al koppelde een FVD’er intelligentie aan afkomst van volkeren. Baudet zei later dat hij bedoelde dat bepaalde mensen minder toegang hebben tot onderwijs. Maar volgens Elsevier appte hij nu ook: ,,Bovendien: african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ-punten lager.” De vraag is of hij hiermee bedoelt dat ras wel degelijk een rol speelt.

In een discussie met Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, die nu de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst zijn, zou Baudet hebben geschreven: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Het antwoord van Van Meijeren zou ‘Hell no’ zijn geweest. Baudet spreekt dat vervolgens niet tegen en corrigeert hen evenmin, maar stuurt een icoontje van een geschrokken kat.

Baudet zei over de appjes dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’.

Brabant

In Brabant blijven zowel de VVD als het CDA overigens wel samenwerken met Forum in de Provinciale Staten. De CDA-fractie daar noemt Thierry Baudet ‘een creep’, maar wil de samenwerking niet stoppen.

