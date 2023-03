CDA-top in crisisberaad in Utrechts hotel: ‘Het moet niet over de poppetjes gaan’

Kiezer zit niet te wachten op lange formaties

Grote verkiezingswinnaar BBB zocht al tal van verkenners om te kijken of er in de provincies een werkbaar bestuur te vormen is. Allemaal lid van een andere partij dan BBB. Het biedt hoop dat de trend van steeds langere formaties in ons land wordt doorbroken, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.