CDA vindt puinruimer: Van Rij tijdelijk voorzitter

De keuze voor Van Rij is opmerkelijk. Hij was van 1999 tot 2001 ook partijvoorzitter, maar trad af toen hij met toenmalig CDA-partijleider Jaap de Hoop Scheffer in een leiderschapsstrijd verwikkeld raakte. Van Rij vond de stijl van De Hoop Scheffer ‘te defensief’ en wilde als nummer 3 op de kandidatenlijst voor zijn partij. De Hoop Scheffer weigerde dat, waarna Van Rij opstapte. De Hoop Scheffer ‘vreesde het beeld van twee kapiteins op één schip’, schreef Trouw destijds.

Die twee kapiteins op dat ene schip is een beeld dat ook nu in het CDA ook weer actueel is. Partijleider Wopke Hoekstra ging de verkiezingen in met het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt als zijn nummer 2. De vrees bestond dat Omtzigt, die momenteel oververmoeid thuis zit en nauwelijks een rol had in de campagne, als stemmenkanon méér stemmen zou krijgen dan Hoekstra. Dat gebeurde niet, maar toch sluimert er een mogelijke tweestrijd.

Quote Niemand is groter dan de partij Marnix van Rij, CDA ,,Het CDA staat voor een grote uitdaging en dat is ook de reden dat ik nu graag wil inspringen en mijn steentje wil bijdragen aan de partij, want de partij gaat mij aan het hart”, stelt Van Rij. ,,Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij het CDA, maar daarbij geldt ook dat niemand groter is dan de partij.” Die laatste opmerking is moeilijk los te zien van de huidige situatie binnen het CDA.



Volgens het CDA moet Van Rij een ‘constructief-kritische gesprekspartner’ zijn voor partijleider Wopke Hoekstra. Op haar beurt is huidig demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld aangezocht om Van Rij ‘scherp te houden’. Bijleveld komt, net als Omtzigt, uit Twente en wordt door het CDA-bestuur geroemd om ‘haar verbindende kwaliteiten’.

De functie van partijvoorzitter was vacant na het vertrek van Rutger Ploum, vorige maand. Die trad af na de mislukte verkiezingscampagne van de partij. De christendemocraten verloren en gingen van 19 naar 15 zetels. Van Rij moet de evaluatie van die verkiezingscampagne ‘sturing geven’ en het CDA-gedachtegoed ‘bewaken’, ook ‘richting de Tweede Kamerfractie en formatie’. Van Rij evalueerde ook al de verkiezingscampagne van 2017.

Van Rij (60) heeft een lange staat van dienst binnen het CDA. Hij was wethouder van Wassenaar en Eerste Kamerlid. Nu is hij regeringscommissaris van St. Eustatius, een functie die hij op 18 april neerlegt. Ook was Van Rij eens partijvoorzitter, tussen 1999 en 2001. Hij stapte toen op nadat hij met toenmalig partijleider Jaap de Hoop Scheffer ruzie kreeg over de koers van het CDA.

De zoektocht naar een interim-voorzitter duurde even. NRC schreef dat meerdere mensen waren benaderd, maar dat die allemaal vriendelijk hadden bedankt voor de functie. Het CDA is Van Rij dan ook ‘zeer erkentelijk’ dat hij deze ‘uitdagende klus’ op zich wil nemen. Volgens de partij gaat Van Rij ‘bouwen aan de toekomst van de partij’. Hij zwaait in elk geval tot het najaarscongres van het CDA de scepter.

