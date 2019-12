CDA wil dat Hoekstra bijlapt voor de voedselbank

CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg vindt dat het Rijk moet bijspringen, zodat arme gezinnen nog in december of anders begin komend jaar een ‘kerstpakket’ of ‘nieuwjaarspakket’ kunnen ontvangen met levensmiddelen. Hij wijst op signalen van voedselbanken, die de afgelopen jaren minder kinderen onder de 18 wisten te bereiken, terwijl het aantal kinderen dat in armoede leeft nauwelijks afnam. Hij spreekt van een ‘raadsel’. Slootweg: ,,Tegelijkertijd merken scholen vooral in de winter dat kinderen met een hongerbuik op school komen of vaker uitvallen. Het probleem is nu groter dan in de zomer of lente.”