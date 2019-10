CDA wil nummer 0900-ZORG opzetten voor zorgvragen zonder spoed

PFAS-crisis / VIDEO VVD: Staatsse­cre­ta­ris heeft onnodig onrust gezaaid in gif-dos­sier

9:52 Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft de afgelopen maanden onnodig heel veel onrust veroorzaakt door een mega strenge norm in te stellen voor de afvoer van aarde of slib dat kunstmatige chemische stoffen (PFAS) bevat. Dat stelt VVD-Kamerlid Erik Ziengs vandaag in De Ochtend Show to go. ,,Alles kwam plat te liggen.”