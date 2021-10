CDA’ers wilden geheime negatieve campagne tegen Rutte

Slob heeft spijt van verkeerd informeren Kamer over VPRO-docu over Kaag

12 oktober Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs en Media) heeft spijt dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. Hij zegt tijdens een debat in de Kamer dat hij te snel wilde antwoorden en dat het zorgvuldiger had gekund. Slob wilde dat de Kamer voor het kerstreces antwoord kreeg, maar hij erkent nu dat dit niet had gehoeven.