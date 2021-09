CDA’ers willen duidelijkheid op cruciaal congres: ‘Wopke moet in de Kamer ons geluid laten horen’

In de Brabanthallen verwachten CDA’ers zaterdag klare taal. Niet te veel zalvende teksten die het rampjaar verbloemen. ,,Wopke zal een heel goeie speech moeten houden met de nodige zelfreflectie en zelfkritiek’', vindt Bart van Horck, van de CDA-themagroep ‘voor het redelijke midden’ Midvoor. ,,Het zal een kantelmoment moeten zijn. Ook wat betreft de koers. Hoekstra kan dat, hij heeft dat in eerdere lezingen laten zien. Afgelopen jaar zijn we weggezet als VVD-light, dat moet afgelopen zijn’', vindt Van Horck, die ook een plan in stemming brengt voor een verzoeningspoging met de vertrokken parlementariër Pieter Omtzigt. Al zegt Omtzigt zelf dat het CDA-hoofdstuk gesloten is. Maar: herstel van de relatie kan altijd, zeggen indieners.