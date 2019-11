ChristenUnie aarzelt: handelsverdrag met Canada dreigt te sneuvelen

Het vrijhandelsakkoord (Ceta-verdrag) tussen Canada en de EU werd in 2016 al gesloten. Wel moeten de nationale parlementen van alle EU-lidstaten er nog mee instemmen. Tot nu toe deden dertien landen dat al, maar Nederland gaat dat mogelijk niet doen. Begin volgende maand debatteert de Tweede Kamer erover. ,,Wij zijn er niet uit of Ceta nou zo’n goed idee is’’, zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. ,,We zitten er kritisch in.’’ Als de regeringspartij tegenstemt, is dat een gevoelige klap voor het kabinet. Dat moet dan in Brussel uitleggen dat het in eigen land de handen niet op elkaar krijgt voor het verdrag waar het eerder zelf zijn handtekening onder zette. Ook kan een weigering van de ChristenUnie de relatie tussen de vier regeringspartijen verder onder druk zetten. VVD, CDA en D66 vinden het namelijk van groot belang dat het akkoord er komt.

Hormonen

Voordewind zegt echter ‘grote vragen’ te hebben. Zo maakt het verdrag het makkelijk voor Canadese boeren om varkens- en rundvlees naar de EU te exporteren. In het verdrag is geregeld dat die import beperkt blijft en dat het aan de zelfde eisen moet voldoen als Europees vlees. ,,Maar kunnen we wel voldoende controleren of er hormonen zijn gebruikt?’’, vraagt Voordewind zich af.



Eerder zeiden alle oppositiepartijen al tegen Ceta te zullen stemmen. Inclusief de PvdA die in de vorige kabinetsperiode juist nog ijverde voor het verdrag. Ook veel boeren zijn tegen het akkoord. Ondernemersvereniging Evofenedex overhandigt dinsdag een petitie in de Tweede Kamer. De ondernemers hopen dat de Kamer alsnog instemt omdat het goed is voor de handel. Nederland exporteert veel meer naar Canada dan het importeert .



Hoewel Ceta nog niet formeel is goedgekeurd, is het wel al voorlopig van kracht. Werkgeversorganisaties wijzen erop dat sindsdien de handel al fors is toegenomen. Vooral baggeraars en kaashandelaren profiteren van de vrijhandel. Zo gold er in Canada voorheen een importtarief van 245 procent op buitenlandse kaas. Die is nu voor Nederlandse kazen minder dan 1 procent. Nu nog een streep zetten door het verdrag is ‘slecht voor de geloofwaardigheid van Nederland', stellen ze in de petitie.