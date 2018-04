ChristenUnie Den Helder mag niet met PVV in zee

Adema is 'onaangenaam verrast' door het nieuws dat de lokale ChristenUnie en PVV en vier andere partijen het al bijna eens zouden zijn over een coalitieakkoord. Hij noemt dat 'hoogst onverstandig' en hij heeft vragen over de manier waarop de onderhandelingen tot stand zijn gekomen. De voorzitter gaat 'ervan uit dat de zorgen die er zijn over de beoogde samenwerking serieus worden genomen en tot een nieuw, verstandig besluit leiden'.

Beeldvorming

Bestuurssecretaris Piet Bras zegt dat de kwestie vrijdagavond in het bestuur is besproken en dat is besloten een mogelijke coalitie met de PVV donderdag voor te leggen aan de leden. Hij heeft contact gehad met Adema over de zaak, maar zegt zijn standpunt mee te nemen als 'één van de reacties' die er over deze zaak worden gegeven.