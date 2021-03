ChristenUnie houdt de boot af: ‘Heel vreemd om te gaan praten over kabinetsdeelname’

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (5 zetels) zei na afloop van het gesprek met de verkenners op dit moment niet te willen onderhandelen over een nieuw kabinet. ,,Het is ingewikkeld geworden met deze uitslag’’, zegt Segers. ,,De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de grootste partijen. Je moet de rij af. En wij zijn de tiende partij. Ik zou het heel vreemd vinden als ze nu bij ons aankloppen.’’

Partij voor de Dieren

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (6 zetels) was vanochtend de eerste gast in de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Na afloop van het gesprek zei Ouwehand een voorkeur te hebben voor een kabinet met VVD, D66, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Ouwehand doelt op de fouten bij de toeslagenaffaire, het niet halen van klimaatdoelen en de problemen rond de stikstofcrisis. ,,We hebben een crisis gekregen omdat partijen beleid hebben geformuleerd dat in strijd was met hoger recht. Als we een kabinet kunnen vormen dat zich aan de rechtsstaat houdt en groen en progressief is, doet de Partij voor de Dieren graag mee.’’