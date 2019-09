ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber verschijnt in zeewierpak

Het zou eigenlijk nieuws zijn als ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber een keer op Prinsjesdag verscheen in een jurk die ze in een winkel uit een rek had gegrist. Want dat doet Dik-Faber nooit. Sinds ze in de Tweede Kamer zit, verscheen ze in outfits gemaakt van visnet, een treincoupé, oude spijkerbroeken, een gerecycled marine-uniform, oude Staphorster klederdracht en plastic colaflessen. De gemene deler is duidelijk: duurzaamheid.



Dit keer kiest ze voor kleding van zeewier. Het ontwerp is van de Haagse ontwerper Nienke Hoogvliet. Terwijl zij vakantie aan het vieren was op Ibiza, kreeg ze begin juli een mail van Dik-Faber. Dat ze op zoek was naar een bijzondere Prinsjesdagoutfit en of Hoogvliet die kon maken? Het was een beetje een haastklus, lacht Hoogvliet, maar ze wilde deze kans wel aangrijpen. De ontwerper werkt al langer met zeewier, dat ze onder andere uit de Oosterschelde haalt.