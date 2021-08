ChristenUnie-leider Segers: Minderheidskabinet is heel goede optie

Segers noemt het ‘een tragische gang van zaken’ dat er vijf maanden na de verkiezingen nog altijd geen zicht is op een nieuw kabinet. ,,VVD, D66 en de informateur moeten nu knopen doorhakken.’’ Segers geeft aan dat hij een minderheidskabinet vanuit de oppositie zou kunnen steunen. ,,Wij nemen een constructieve rol.’’



Informateur Hamer ontving gisteren de onderhandelteams van VVD, D66, CDA en PvdA/GroenLinks afzonderlijk. Vanochtend was als laatste Segers aan de beurt. Nu moet Hamer de balans opmaken in een van de traagste coalitieverkenningen ooit. Dik 160 dagen na de verkiezingen dekt het woord ‘impasse’ de lading nog amper, en waait het ongeduld over van het land naar het Binnenhof. PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-voorman Klaver waren er gisteren het helderst over: de problemen in het land zijn te groot om nog langer te treuzelen met de kabinetsvorming. ,,We wachten al vijf maanden op een nieuwe regering’’, zei Klaver.