ChristenUnie stemt ‘met Noord-Koreaans signaal’ in met uitzetstop vluchtelingenkinderen

Een sympathiek signaal

Over de motie was nauwelijks discussie tijdens het partijcongres is Zwolle. Eén partijlid vroeg zich wel af of uitstel wel verstandig is. ,,Het lijkt me heel slecht voor kinderen om ze nog langer in onzekerheid te laten.’’ Een ander ChristenUnie-lid stelde dat afstel niet mogelijk is. ,,Maar op dit moment zitten er kinderen in onzekerheid omdat ze niet weten of vanavond een politiebusje komt. Die onzekerheid kunnen we wegnemen.’’



Het partijbestuur gaf als advies de motie over te nemen en stelde dat de motie ‘een sympathiek signaal afgeeft’. Tegelijkertijd temperde het bestuur de verwachtingen: er is in de coalitie en Tweede Kamer geen meerderheid om tot een uitzetstop te komen. ,, We zitten in een kabinet dat opereert in een Kamer met een rechtse meerderheid’’, aldus Adema.