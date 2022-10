ChristenUnie wil een pakjesbelasting voor webbestellingen

Soap rond Arib is geen reclame voor de Tweede Kamer

Ordinair. Anders is de rel rond voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib niet te omschrijven. De Tweede Kamer laat zich erop voorstaan dat ze het hoogste orgaan in onze democratie is. Daar gedraagt ze zich echter onvoldoende naar, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

29 september