ChristenUnie wil niet regeren: ‘Ik hoop dat er een andere combinatie mogelijk is’

Een doorstart van het demissionaire kabinet - met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie - ziet ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers nog altijd niet zitten. Hoewel die vier partijen ook na de verkiezingen van 17 maart een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, wil Segers niet in de coalitie stappen.

Quote Ik weet niet of er een glazen bol was met van die bolletjes, als een soort loting, en dat er drie balletjes uit werden gehaald met VVD, CDA en Christen­Unie Gert-Jan Segers (ChristenUnie) Toch ging Segers vanochtend of de koffie bij informateur Mariëtte Hamer, sámen met Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra. Ze spraken ruim een uur over het herstelbeleid na de coronacrisis. Segers zou niet zijn gevraagd om te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet, zo zei hij zelf na afloop.



,,Wij zijn de tiende partij’’, aldus Segers. ,,Dus ik zie geen snelle verantwoordelijkheid. Ik voel me wél verantwoordelijk voor het herstelbeleid. Over die politieke inhoud wil ik meepraten. Dat kan betekenen dat ik verantwoordelijkheid draag voor langjarig beleid terwijl ik geen deel uitmaak van een nieuw kabinet. Omdat wij een constructieve partij zijn.’’

Maar over kabinetsdeelname wil Segers niet praten. ,,Dat zou ik dus niet willen. Dan praat je op een hele andere manier over herstelbeleid, dan zit toch in je achterhoofd: moet ik met deze mensen gaan formeren of niet? Dat vind ik ongemakkelijk.’’ Segers wil dat andere partijen de handschoen oppakken: ,,Ik hoop dat er een andere combinatie mogelijk is. Dat er nu gewoon onderhandeld gaat worden, daar zitten we allemaal op te wachten.’’

Waarom moest Segers dan toch apart in gesprek met Rutte en Hoekstra? ,,Dat weet ik niet’’, stelt Segers. ,,Ik weet niet of er een glazen bol was met van die bolletjes, als een soort loting, en dat er drie balletjes uit werden gehaald met VVD, CDA en ChristenUnie. Ik weet niet of er een dieper plan achter zit.’’

Rutte wilde na afloop weinig kwijt over het gesprek bij de informateur. ,,U kent de verkiezingsuitslag, het is ingewikkeld’’, zei hij over het verdere verloop van de formatie. Gisteravond liet Rutte nog weten dat hij CDA-leider Hoekstra ‘begrijpt’ als het gaat om zijn zorgen over regeringsdeelname door PvdA en GroenLinks. Volgens Hoekstra zijn de verschillen tussen zijn partij en PvdA en GroenLinks ‘nog steeds zeer groot’.

De twee linkse partijen willen niet zonder elkaar in een nieuw kabinet stappen. Vanaf 12.00 uur vanmiddag gaat Rutte bij Hamer in gesprek met Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Voor D66-leider Sigrid Kaag heeft het de voorkeur om een kabinet te vormen met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks.

