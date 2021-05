Cidi onthutst: ‘Nationaal Comité moet aangifte tegen FvD doen voor misbruik logo’

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het ‘niet te geloven’. Hij is het eens met een andere twitteraar, Sonny Spek, die zegt: ‘Onze Bevrijdingsdag associëren met de aanpak van de coronacrisis is walgelijk en getuigt van geen enkel historisch besef.’ VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz noemt de poster ‘heel, heel fout’.



Oud-fractievoorzitter van de PvdA Lodewijk Asscher zegt ‘ziedend’ te zijn. ,,Hierom. Dat spugen op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren.’’ Tweede Kamerlid D66 Paul van Meenen noemt de poster ‘smerig, triest, gevaarlijk’.



Bij Hart van Nederland zei het Cidi, dat opkomt voor belangen van Israël en Joden, verbijsterd te zijn door de poster. ,,Het is misplaatst’’, aldus directeur Hanna Luden. ,,Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatie zoeken om hun punt te maken.’’ Luden kan er met haar hoofd niet bij. ,,Het is ongehoord en onacceptabel. Het getuigt van heel veel disrespect naar iedereen die de oorlog heeft meegemaakt.’’