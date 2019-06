CNV-leden stemmen in met pensioenakkoord

In totaal brachten 43.421 leden hun stem uit. Zij konden vrijdag tot middernacht aangeven of ze voor of tegen het pensioenakkoord zijn. ,,Het pensioenakkoord maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt’’, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.