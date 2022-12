CNV start juridische procedure om wachtende zorgmedewerker met long covid

Met videoDe vergoeding voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf long covid hebben opgelopen laat nóg langer op zich wachten. Op aanraden van de Raad van State gaat minister Conny Helder (Langdurige zorg) eerst in overleg met werkgevers over de uitwerking ervan. Vakbond CNV start een juridische procedure vanwege dit besluit.

De vakbond is ‘bijzonder ontevreden’ met het door minister Conny Helder gepresenteerd voorstel om volgende week eerst met de werknemers te gaan praten. ,,Het is stuitend dat de minister niet na wil denken over aansprakelijkheid voor de ontstane situatie en de hele zaak teruglegt op de onderhandelingstafel van werkgevers en vakbonden. Daarmee maakt ze de rol van het ministerie van VWS in dit drama kleiner dan hij zou moeten zijn. We kunnen daar niet mee leven en zullen nu zo snel mogelijk een juridische procedure starten”, aldus Gaby Perin-Gopie, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn.

Volgens CNV ‘zijn veel slachtoffers die in de zorg hebben gewerkt al ontslagen’ en probeert de minister de groep die eventueel in aanmerking komt voor een regeling in te perken, iets waarvan CNV zegt dat hiermee voorbij wordt gegaan aan een eerdere uitspraak van de Raad van State.

Ook de FNV is niet te spreken over de manier waarop het kabinet een vergoeding wil regelen en dreigt ook met een rechtszaak. De vakbond spreekt van een ‘keiharde vuist in het gezicht van de mensen wiens leven al verknald is.’ De minister ,,wil dat werkgevers en vakbonden een regeling gaan uitwerken aan de cao-tafel. Terwijl de frontstrijders die tijdens de eerste coronagolf besmet zijn geraakt, geen werkgever meer hebben”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Als er op die manier een regeling komt, moeten andere zorgmedewerkers die vergoeding ,,gaan betalen van het geld dat eigenlijk voor loonsverhogingen bedoeld is”, aldus Jong.

Eerder zinspeelde het kabinet op een ‘onverplichte tegemoetkoming’ van 15.000 euro per long covid-patiënt uit de zorg. Wel zei minister Helder destijds dat ze hiervoor eerst in overleg moest met de Raad van State. Ook dit bedrag staat nu op losse schroeven.

De Raad stelt namelijk dat niet de overheid maar de werkgever aansprakelijk is voor de werkomgeving en -richtlijnen. Toch voelt het kabinet ‘de morele verplichting’ om iets te regelen voor deze groep. Helder wil ‘gezwind’ in overleg met de werkgevers om te kijken of er een collectieve regeling kan komen. Het kabinet komt dan met een ‘gemaximeerde bijdrage’ om dit fonds te spekken. Of er dan nog steeds sprake is van een bedrag van 15.000 euro per patiënt is nog niet duidelijk. ,,Daar wil ik nog niet op vooruitlopen”, aldus Helder.

Zorgmedewerkers wachten al lang op de regeling, maar nu duurt het toch weer langer. ,,Het is nu tijd voor tempo”, aldus Helder. Ze wil dat er in het eerste kwartaal van volgend jaar een regeling ligt. Daarmee voldoet ze niet aan de wens die verscheidene Kamerleden donderdag uitten om voor de kerst met een regeling te komen. De minister spreekt volgende week met de betrokken partijen.

Geen schulderkenning

De tegemoetkoming is alleen beschikbaar voor long covid-patiënten uit de éérste golf. Zorgmedewerkers die later met corona werden besmet en nog steeds kampen met gezondheidsproblemen krijgen dus niks. ,,In die eerste fase was er onvoldoende bekend over het virus en waren er ook onvoldoende beschermingsmiddelen voorradig”, zegt Helder. ,,Hierdoor was er tijdens deze eerste golf een duidelijk groter risico, terwijl deze mensen op vraag van de samenleving toch naar voren zijn gestapt om de zorg te verlenen.”

Niet iedereen die er langer uit is geweest vanwege long covid-klachten kan ook aanspraak maken op de regeling, zegt Helder. ,,Er is een groep zorgmedewerkers die vanwege long covid nog steeds niet in staat is om te werken. Zij zijn inmiddels afgekeurd. Daar gaat deze regeling over.” Het afgelopen jaar zijn 636 mensen uit de zorg arbeidsongeschikt verklaard met corona als reden. Hoeveel zorgmedewerkers met long covid thuis zitten met een uitkering vanwege de eerste golf, is onbekend.

De vergoeding die Helder voor zich ziet geldt niet als schulderkenning of schadevergoeding, stelt ze. ,,Zo moet je het niet lezen.” Het is eerder een ‘erkenning van leed’.

