Coalitie akkoord over pakket maatregelen tegen stikstof: Maximumsnelheid overdag naar beneden

De coalitiepartijen zijn het eens geworden over een maatregelenpakket rond de stikstofproblematiek. Het pakket wordt morgen officieel gepresenteerd, maar al zeker is dat de maximumsnelheid overdag in het grootste deel van Nederland verlaagd wordt naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er nog wel 130 kilometer per uur gereden worden.

Dat melden Haagse bronnen aan deze site. Coalitiepartij VVD voelt er niets voor om de maximumsnelheid altijd én in het hele land te verlagen naar 100 kilometer per uur. Die optie levert wel de meeste stikstofruimte op. De uitstoot van stikstof moet met spoed omlaag om de woning- en wegenbouw in Nederland vlot te trekken.



Als compromis kiest het kabinet nu voor de optie waarbij vanaf 19.00 uur ’s avonds nog wél 130 kilometer per uur gereden mag worden op de wegen waar dat nu al is toegestaan. Daardoor mogen automobilisten na de avondspits het gaspedaal weer indrukken. Vanaf 06.00 uur in de ochtend moet dan weer 100 kilometer per uur gereden worden.

Woningbouw

Deze optie is doorgerekend door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zou genoeg stikstofruimte opleveren om de woning- en wegenbouw uit het slop te trekken én om de stikstofneerslag in de natuur te verlagen. Op de lange termijn zijn nog meer maatregelen nodig om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, zoals het uitkopen en verplaatsen van boerenbedrijven.



De verlaging van de maximumsnelheid zou tussen 1 januari en 1 april volgend jaar kunnen worden ingevoerd. Het RIVM heeft ook andere opties doorgerekend, waarbij de snelheidslimiet alleen in de buurt van natuurgebieden omlaag gaat. Het zou dan gaan om ruim de helft van de rijkswegen. De coalitiepartijen noemen als nadeel daarvan dat de versnippering van snelheidslimieten in Nederland verder toeneemt.

Debat

Vanochtend en het begin van de middag overlegde de coalitietop over de stikstofmaatregelen. Ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer zat bij elkaar. Na afloop van dat overleg zei het liberale Kamerlid Mark Harbers, die stikstof in zijn portefeuille heeft: ,,Uiteindelijk moet je, als je deze crisis wilt bestrijden, ook rot-maatregelen nemen. Daarbij geldt voor ons: de crisis in de bouw moet erdoor worden opgelost.”

VNO-NCW is blij dat de coalitie er uit is. ,,Top. Blij dat er nu eindelijk een besluit ligt’’, complimenteert secretaris Jeroen de Lange de regerende coalitie. ,,De boel wordt vlot getrokken, dat is het voornaamste.’’

Zijn organisatie (3000 ondernemers en directeuren) vindt het te vroeg om in te gaan op details rondom de snelheidsbeperkingen en de gevolgen voor het Zuiden. ,,Het gaat erom dat we in dit land weer vooruit kunnen met de bouw”, aldus De Lange. ,,We hebben met z’n allen al te lang stil gestaan omdat overheden in een milieukramp lagen. De economische schade door de stikstofcrisis liep enorm op.’’

Donderdag staat een stikstofdebat op de agenda met premier Rutte.