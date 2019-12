Coalitie en GroenLinks blokkeren debat over zwartgelakte stukken

SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt echter van een ‘slag in het gezicht’ van de slachtoffers en riep haar collega’s in de Kamer op om Snel morgen of anders volgende week op het matje te roepen. Daarvoor kreeg zij echter onvoldoende steun.



CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg, die de afwezige Pieter Omtzigt verving, zei Snel eerst te willen vragen om een ‘onafhankelijke derde’ partij mee te laten kijken of de zwarte stift gehanteerd mag worden zoals nu is gebeurd. De Nationale Ombudsman of de Autoriteit Persoonsgegevens zou daarvoor in stelling gebracht moeten worden. Die suggestie werd overgenomen door de coalitiepartners en GroenLinks.