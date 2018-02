Coalitie houdt vol: doek valt voor referendum

Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemde Ollongren ‘een sluipmoordenaar van de democratie’. Voor die uitspraak werd hij direct terecht gewezen door Kamervoorzitter​ Khadija Arib​. Baudet diende een motie van wantrouwen in tegen ​de D66-minister, maar die werd met grote meerderheid verworpen.



GroenLinks was niet blij met de steun van de Raad van State voor de intrekkingswet. ,,Ik denk nog steeds dat de rechtszekerheid in het geding is”, aldus Kamerlid Nevin Özütok. ,,Het is juridisch niet in de haak om tijdens het spel de spelregels te veranderen.”



Eerder gaf hoogleraar staatsrecht Wim Voermans in deze krant aan dat het ‘in strijd is met de huidige wet’ om een referendum over afschaffen van het referendum onmogelijk te maken. ,,In de wet staat nu een artikel dat voorschrijft dat er altijd een periode moet worden gegund waarin burgers een raadgevend referendum kunnen afdwingen. Dat gebeurt nu niet. Een rechter zou het kabinet op dat punt kunnen terugfluiten.”



De Tweede Kamer stemt donderdag over de intrekkingswet. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen.