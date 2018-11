Coalitie investeert 10 miljoen om aantal verkeersdoden naar nul te krijgen

De regeringscoalitie maakt 10 miljoen euro vrij om het aantal verkeersslachtoffers op de weg terug te dringen. Het geld is de eerste stap in de torenhoge ambitie om in 2030 geen doden op de weg meer te hebben.

Vandaag praat de Tweede Kamer over verkeersprojecten. Daar komt VVD’er Remco Dijkstra met de wetswijziging, die voor de komende drie jaar de financiële basis is van een Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dat plan zullen minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Verkeer) en tientallen belangenorganisaties in december presenteren.

Het voornemen van Dijkstra heeft - na overleg - de steun van CDA, D66, ChristenUnie en ook oppositiepartij SGP. ,,Op deze manier kan er een belangrijke stap worden gezet naar de ambitie van nul verkeersdoden’’, aldus de initiatiefnemer vanuit de liberalen.

In kaart brengen

De verkeersveiligheid in Nederland is verslechterd de afgelopen jaren. Gemiddeld komen elke dag twee mensen om in het verkeer. En jaarlijks raken ruim 20.000 anderen gewond. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid moet in kaart brengen wat de grootste problemen zijn en wat de effectiefste maatregelen zijn om de risico’s te verminderen.

Zo komt er onderzoek naar het gebruik van veiligheidsdata uit voertuigen voor waarschuwingen aan weggebruikers bij risicovolle situaties en de slimmere inzet van verlichting, afgestemd op het verkeer. Ook starten er projecten over verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen. Bijvoorbeeld door de maximale snelheid van weggebruikers automatisch aan te passen wanneer het druk is rond de scholen.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Daarnaast moet het mogelijk worden om in een voertuig te zien dat er kwetsbare verkeersdeelnemers in de buurt zijn, zoals mensen met een scootmobiel. Ook betere dodehoekdetectie staat op het programma.

In het algemeen wil Dijkstra dat de zak met geld gaat naar ondersteuning van overheden om onderzoek te doen naar en kennis te vergaren over meer veiligheid op rijkswegen, N-wegen en lokale wegen. Momenteel valt een vijfde van de verkeersdoden op provinciale wegen en ruim 60 procent op gemeentewegen.