Coalitie steekt geld in bedrijfsscholen om mkb te helpen

Debat kinderpardon Coalitie houdt stand: ‘Nieuwe regels beter dan regeerak­koord’

30 januari De coalitie kan dan wel tevreden zijn over de nieuwe afspraken rond het kinderpardon, de oppositie denkt daar heel anders over. Dat bleek vanmiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer. De rechtse partijen verweten de VVD slap gedrag omdat het kinderpardon nog één keer uitgevoerd wordt, partijen op de linkerflank maken zich juist zorgen over toekomstige asielkinderen, als de regeling daarna van tafel gaat.