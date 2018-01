Coalitie verdeeld: 'ChristenUnie frustreert proces Lelystad Airport'

,,Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum", zegt CU-Kamerlid Eppo Bruins vandaag in deze krant. Uitstel ligt volgens hem dan ook voor de hand. Zijn partij speelt een cruciale rol aangezien vrijwel de volledige oppositie tegen de opening volgend jaar is. In februari valt het besluit over de opening.



Het standpunt van de ChristenUnie is tegen het zere been van coalitiegenoten CDA en VVD, die vinden dat Bruins het politieke proces verstoort. ,,Het belang van de luchtvaart voor Nederland is groot", zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Schiphol en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een broedende kip over tijdspad, aanvliegroutes en aantallen moet je niet storen. Pas als de resultaten van de geactualiseerde milieueffectrapportages er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei."



CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch benadrukt dat er niets is veranderd sinds het laatste debat, vlak voor het kerstreces. ,,Ons standpunt is niet gewijzigd. We hechten veel waarde aan het nieuwe MER-rapport en aan transparantie. Dat moet echt beter. We moeten continu aan de slag om het vertrouwen terug te winnen. We merken al dat de nieuwe minister het anders aanpakt. Nu loopt Eppo (Bruins, red.) de minister voor de voeten."