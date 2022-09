Coalitie wil plafond energierekening vanaf 1 november

De regeringspartijen willen dat het kabinet nog dít najaar de hoge energierekening van burgers aftopt. Het kabinet overlegt nog de hele dag met energiemaatschappijen over de vraag of dat ook uitvoerbaar is.

Vanochtend overlegden de fractievoorzitters van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie opnieuw over een manier om de stijgende energiekosten van burgers en bedrijven te beteugelen. De vier willen het liefst dat er per 1 november een zogeheten prijsplafond komt. Dat betekent dat een huishouden dat niet meer gas en stroom gebruikt dan gemiddeld, nooit meer dan een maximumbedrag kwijt is.

Het kabinet praat vanmiddag verder nadat er gisteren ook al lang is vergaderd. Vandaag schuiven ook de fractievoorzitters van PvdA en GroenLinks aan, die eerder al vroegen om een prijsplafond. Hun steun is nodig om de begrotingsplannen van het kabinet door de Eerste Kamer te krijgen.

Verder onderhandelt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) vandaag opnieuw met de energiemaatschappijen of 1 november inderdaad haalbaar is. De grote maatschappijen hebben al gezegd dat hen dat wel lukt. Maar de kleinere bedrijven zou het niet eerder dan 1 januari lukken. Nederland heeft zo'n 35 energiemaatschappijen.

Energiebelasting

Het kabinet zal energiemaatschappijen compenseren als de prijs van gas en elektriciteit hoger ligt dan het afgesproken maximumbedrag dat zij burgers mogen rekenen. Hoeveel miljarden euro's dat gaat kosten, is nu nog niet te zeggen. Dat ligt eraan hoe hoog de gasprijs komende winter is. Wel is in de coalitie afgesproken dat de voorgenomen verlaging van de energiebelasting voor volgend jaar dan niet meer nodig is.

Hoe hoog het plafond precies wordt, is ook nog onduidelijk. In Den Haag circuleren bandbreedtes tussen 1200 tot 1500 kuub gas en 2500 tot 3000 kilowattuur stroom per jaar. Tot die grens bereikt is, betalen mensen dan het tarief dat begin dit jaar voor de invasie van Oekraïne gold. Alles daarboven moet wel afgerekend worden tegen het hogere markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie.

Daarnaast werkt het kabinet aan een noodfonds waarmee mensen kunnen worden geholpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Op die manier moet worden voorkomen dat wanbetalers komende winter worden afgesloten.

