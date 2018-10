Coalitiepartijen aan zet: wat komt er in plaats van dividendbelasting?

Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers is voorzichtig, ook al is zijn partij tegen de afschaffing van de belasting op de winst die bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders. ,,Het is goed dat het gesprek over het pakket aan maatregelen maandag begint. Het besluit van Unilever is daarin heel relevant", zegt hij.



Afgesproken is om bij de gesprekken de werkgelegenheid centraal te stellen. Over hoe die kan worden verhoogd, verschillen de partijen van mening, geeft Segers toe. Maar of hij nu alsnog voor de afschaffing van de dividendtaks gaat liggen, laat hij in het midden. ,,Het ligt op tafel, daar gaan we over praten. We gaan het zien."



CDA-leider Sybrand Buma was vrijdagmiddag niet beschikbaar voor commentaar.