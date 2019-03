Coalitiepartner VVD voelt weinig voor Polen-plan Jetten

D66-fractieleider Rob Jetten stelde in een interview met deze krant voor om meer arbeidsmigranten naar hier gaat halen om te komen werken. Hij wijst op ‘alarmerende cijfers’ van het CBS dat de komende jaren zo’n 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om banen in ons land vervuld te krijgen.

Beloven

VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma houdt de boot echter af. ,,Het gaat goed op Nederlandse arbeidsmarkt, maar er staan nog altijd honderdduizenden mensen langs de kant die dolgraag een leuke baan zouden vinden. Om nog maar te zwijgen over de mensen die op kleine contracten zitten en heel graag meer uren willen werken. Het is niet aan hen uit te leggen als we die banen aan mensen in Polen gaan beloven,’’ laat hij weten.

Knettergek

Jetten vindt dat coalitiepartners VVD en CDA de komst van meer arbeidsmigranten moeten verdedigen en niet achter partijen als PVV en Forum voor Democratie moeten ‘aanhollen’. Zij reageerden vanmorgen inderdaad zeer afwijzend. Thierry Baudet noemt het voorstel ‘onverantwoord’. Geert Wilders noemt Jetten ‘knettergek’. ,,Honderdduizenden mensen werkloos. Honderdduizenden mensen in de bijstand. Sociale huurwoningen schaars door alle gelukzoekers die D66 de afgelopen jaren al ons land heeft binnengelaten. En nu weer 50.000 Polen? Knettergek die Jetten!’’

Jetten hoopt niettemin op steun vanuit de coalitie: ,,De VVD staat voor de vrije markt en het CDA wil boeren niet in de steek laten. Dus we moeten dit verhaal met elkaar vertellen. Dat is voor sommige partijen misschien geen makkelijk verhaal, maar het is wel het eerlijke verhaal.”

Realiteit

Politieke partijen die ontkennen dat arbeiders uit andere EU-landen hier nodig zijn, sluiten volgens hem de ogen ‘voor de realiteit’. ,,Zelfs als we alle Nederlanders die nu thuis zitten aan een baan helpen, hebben we nog mensen nodig. We krijgen de vacatures de komende jaren niet met alleen Nederlanders vervuld”, stelt de D66-fractieleider.

Vangnet