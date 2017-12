Commissie: Geen geheime belastingdeal Oranjes

In de jaren 60 bleek dat de koninklijke familie inteerde op haar vermogen. De uitkering die koningin Juliana kreeg van het Rijk volstond niet meer om alle kosten te dekken, zoals het onderhoud van de paleizen. Het toenmalige kabinet wilde voorkomen dat de koninklijke familie te weinig geld zou hebben, omdat een staatshoofd daardoor vatbaar voor omkoping zou kunnen zijn.

Daarom werd besloten de regeling op de schop te gooien: de uitkering ging omhoog, maar in ruil daarvoor zouden de Oranjes voortaan wel vermogensbelasting gaan betalen. Tot die tijd was de familie daar van vrijgesteld, waar veel politieke partijen zich toen aan ergerden. Zeker omdat koningin Juliana in de media destijds ‘de rijkste vrouw ter wereld’ werd genoemd.

Vorig jaar berichte RTL Nieuws dat er in 1970 een geheime afspraak zou zijn gemaakt. De koninklijke familie zou voortaan een extra uitkering van 150.000 gulden per jaar krijgen. Daarmee zou het bedrag zijn gecompenseerd dat zij aan belasting moesten afdragen over het rendement dat zij maakten op hun vermogen (zoals de kroondomeinen).



De Tweede Kamer reageerde woest op dat nieuws en eiste opheldering van premier Rutte. Die zei destijds dat in de archieven niets over een geheime deal te vinden was. Daar nam de Kamer geen genoegen mee en eiste een diepgravend onderzoek. Dat is vanmiddag gepresenteerd.

Volgens de commissie Van Baalen is er niets geheimzinnigs gebeurd. ,,Uit niets in de bestudeerde documenten blijkt dat er een specifieke compensatieregeling kwam – of in de woorden van RTL Nieuws een ‘geheime belastingdeal’ – voor de nadelige gevolgen van belastingheffing’’, schrijft ze in haar eindrapport.

Het toenmalige kabinet wilde dat de Oranjes niet langer zelf geld moesten ‘bijpassen voor het uitoefenen van hun functie’. Tegelijkertijd was er de wens van een groot deel van de Tweede Kamer dat ze belasting gingen betalen. In het nieuwe ‘financiële statuut van het koninklijk huis’ moesten beide wensen worden geregeld. Dat die twee wensen met elkaar in tegenspraak leken, is openlijk besproken in het parlement, aldus Van Baalen.

In april 1970 werd besloten dat het Koninklijk Huis voortaan een jaarlijks inkomen van 500 duizend gulden van het Rijk kreeg. Daar bovenop kreeg het een vaste vergoeding van 150 duizend gulden voor ‘incidenten onkosten’. Het Hof had eigenlijk om een uitkering van 1 miljoen gulden gevraagd. Over die bedragen is volgens Van Baalen nooit geheimzinnig gedaan. In het onderzoek beschrijft ze hoe er in Kamerdebatten openlijk over de bedragen is gesproken. Premier De Jong wilde dat alle onkosten van het Hof – ‘ook die van incidentele aard’ – voor kosten van het Rijk kwamen.