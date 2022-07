Conclusies over wietproef pas als kabinet klaar is

Het gaat het kabinet niet lukken om in 2024 conclusies te verbinden aan het wietexperiment. De proef begint later dan gepland en daardoor loopt ook de evaluatie vertraging op. En dat komt de regeringspartijen, die zwaar verdeeld zijn over het experiment, niet slecht uit.

De volgende geplande verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn al in maart 2025. Dat is relevant, omdat er een groot verschil van mening ontstaat tussen de huidige coalitiepartijen over nut en noodzaak van legale wietverkoop. D66 is de grootste voorstander, de ChristenUnie de grootste tegenstander.

Zonder de evaluatie wil het kabinet geen conclusies trekken, schrijven de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wordt een eventuele ‘bom’ onder het huidige kabinet alvast ontmanteld en zal een besluit over legale verkoop bij een volgend kabinet liggen.

In het coalitieakkoord stond nog dat in 2024 conclusies getrokken zouden moeten worden over het effect van legale productie en verkoop op de criminaliteit, volksgezondheid en preventie van drugsgebruik. In maart is echter duidelijk geworden dat de proef pas in de loop van volgend jaar van start zal gaan.

De ministers zeggen dat ze zullen proberen om in 2024 wel vast enige informatie aan het parlement te sturen. Een onderzoeksteam gaat in gesprek met de betrokkenen, onder wie de telers, klanten, omwonenden en lokale overheden. Ook worden andere onderzoeken en gesprekken met de betrokkenen bekeken.

