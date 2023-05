Consternatie in Kamer: woedende oorlogsweduwen van tribune verwijderd

In de Ruilwinkel in Helmond ga je vanzelf weer geloven in de goedheid van de mens

De politiek vertrouwen we steeds minder, maar onze medemens steeds meer, meldde het CBS dinsdagochtend. De Ruilwinkel in Helmond is bij uitstek een plaats waar je gaat geloven in de goedheid van de mens. ,,Hier is altijd wel iemand die me wil helpen.”