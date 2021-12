video's Van Dissel: ‘Aantal besmettin­gen nog steeds veel te hoog, we kunnen dit niet volhouden’

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3200. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag in de Tweede Kamer. RIVM-baas Jaap van Dissel ziet wel een afvlakking in het aantal besmettingen, maar stelt dat de corona-epidemie in ons land nog altijd op ‘een veel te hoog niveau zit'.

1 december