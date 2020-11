Corinne Ellemeet wordt nummer twee bij GroenLinks

Brief van de dag Aan de man die onze dochter dreigde dood te schieten en tegen wie wij geen aangifte zullen doen

7 november Ik wil je graag laten weten wie jij maandagmiddag 2 november in Rotterdam dreigde dood te schieten: mijn dochter. Twintig jaar, zoals je weet een mooi meisje om te zien. Ze had dagen op de corona-afdeling in het ziekenhuis gewerkt. Als kind wilde ze al mensen beter maken. Nu studeert ze Geneeskunde en springt bij in de zorg. Haar vader en ik zijn zo trots op haar. Maar ook best spannend: je meisje in zo’n grote stad op kamers. We zijn niet naïef, weten dat er mannen zoals jij zijn. Ze is ook altijd voorzichtig. Zo min mogelijk gaat ze alleen door het donker, draagt geen kleding waarin jij haar sexy zou kunnen vinden, doet nooit iets dat enige agressie kan oproepen. En toch. Op die klaarlichte dag ging ze na haar zorg voor veel corona-patiënten even boodschappen doen. Ze liep langs een schutting waar een doornstruik overheen groeide. Bovenin een prachtige roos. Bloeiend in november. Met haar telefoon maakte ze er een foto van. In deze sombere tijd zag ze het als een teken van hoop. Jij zag het als een bedreiging.