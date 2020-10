Corona-app vanaf komende zaterdag in gebruik

Minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft altijd benadrukt dat gebruik van de app vrijwillig is. Er wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mag iemand nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app.



Het voorstel werd op 3 september al aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de Eerste Kamer ook akkoord is, gaat de app 10 oktober landelijk draaien. Op die dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen. Het is al mogelijk om de toepassing te downloaden in online winkels.



Minister De Jonge: ,,Mooi dat het gebruik van CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd. We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken. De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten.”