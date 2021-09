Coronabewijs splijt parlement: ‘Waarom is dit op het terras nodig?’

Na anderhalf jaar vervalt volgende week de 1,5 meterregel. Veel partijen steunen de versoepelingen, maar de voorwaarde van een coronabewijs valt verkeerd bij een deel van de Kamer. Fracties zien het gebruik van de QR-bewijzen als overbodig of zelfs als ‘100 procent vaccinatiedrang’, zoals PVV-leider Geert Wilders het verwoordt. ,,Stop daarmee. Nederland moet open. We moeten terug naar het oude normaal.’’

Quote Wij zijn niet principi­eel tegen een coronapas, wel tegen de reikwijdte en de uitvoering Attje Kuiken (PvdA) Ook bij partijen als SP, ChristenUnie en PvdA klinkt kritiek op de brede inzet van het coronabewijs: ‘Waarom moet je straks zelfs op een terras je QR-code laten zien?’ is de teneur. ChristenUnie noemt het ‘zorgelijk’. De SP ziet te veel privacybezwaren en is tegen. VVD, CDA en D66 pleiten ervoor om terrassen uit te zonderen van de coronabewijzen. Mogelijk komen ze nog met een motie hiervoor. ,,Straks kan je in het park gewoon samen zitten, en een terras ernaast moet je een QR-code laten zien’’, klaagt D66-Kamerlid Jan Paternotte.



,,Saamhorigheid is omgeslagen in onvrede en wantrouwen’’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Waarom zou je je als inwoners nog aan regels houden als de overheid zelf de grote spelbreker is? Wij zijn niet principieel tegen een coronapas, wel tegen de reikwijdte en de uitvoering. Zo’n pas vraagt veel van de bezoeker en zeker van de ondernemer die moet handhaven.’’

Parlementariërs benadrukken verder dat de QR-maatregel écht tijdelijk moet zijn. ,,Kunnen we december in zonder toegangsbewijzen?’’, vraagt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Die tijdelijkheid is echt belangrijk.’’

Volledig scherm Demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) en premier Rutte bij het coronadebat in de Tweede Kamer. © ANP

Handhaven

Voor toegang tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden moet iedereen straks kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd, recent negatief getest óf een coronabesmetting hebt doorgemaakt. Vooralsnog hebben alleen VVD, D66 en CDA zich geschaard achter deze opzet, andere partijen zijn tegen of twijfelen nog. ,,Een grote groep gevaccineerden mag niet onevenredig geraakt worden door de vrije keuze van een kleine groep mensen die zich niet wil laten vaccineren’’, vindt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

De Vries is kritisch over het feit dat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft gezegd dat zij de QR-verplichting niet actief gaat handhaven. ,,Ik erger me behoorlijk aan de burgemeesters die nu roepen niet of beperkt te gaan handhaven’’, zegt het VVD-Kamerlid. Volgens SGP’er Chris Stoffer ‘is de handhaving gewoon een heel lastig ding’. ,,Zeker op plekken waar het aantal besmettingen al heel lang laag is.”

Quote Ik erger me behoorlijk aan de burgemees­ters die nu roepen niet of beperkt te gaan handhaven VVD-Kamerlid Aukje de Vries Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu is eveneens kritisch: ,,Dit kabinet wil Nederland tot coronadictatuur maken. Een QR-samenleving leidt tot uitsluiting, dit is een vorm van ‘drang’. En het kabinet houdt zich niet aan Kamer-uitspraken: de eerder aangenomen motie die tegen vaccinatieplicht is, wordt nu genegeerd.”

‘Berlijnse model’

Het kabinet zette de deur eerder op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alléén gevaccineerden of van corona genezen personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. Ongevaccineerden lopen na een negatieve sneltest nog twee keer zoveel kans het virus te dragen.

Bij een volgende versoepeling zou het coronabewijs in riskante omgevingen - zoals nachthoreca - volgens een verzwaard regime toegepast kunnen worden, stelt ook het Outbreak Management Team (OMT). Dat kan door de geldigheidsduur van de negatieve test te bekorten, of door alleen nog volledig ingeënte gasten toe te laten.

D66-Kamerlid Paternotte is daar voor: ,,Het lijkt me redelijk als je iets kunt versoepelen wat anders dicht moet blijven. In Duitsland gebeurt het, daar krijgen mensen in nachtclubs toegang na volledige vaccinatie of doorgemaakte infectie. Ik krijg ook berichten van mensen in de grensstreek die zeggen: ik ga al weken op stap in Duitsland. Ik wil dat het kabinet dat hier ook mogelijk maakt.’’

Andere partijen vinden het te ver gaan om enkel gevaccineerden toe te laten. ,,Dat gaat nóg verder’’, zegt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. ,,Zo wordt de tweedeling in de samenleving alleen maar groter.’’ CDA-Kamerlid Van den Berg: ,,Dan hebben mensen geen alternatief, daar zijn we nu echt niet voor. Als er geen keuzevrijheid is, is er wél sprake van drang.’’

Bekijk hieronder een fragment van het debat tussen Paternotte (D66) en Van Esch (PvdD):