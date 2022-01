Coronakrapte en veel goede voornemens: dit is de erfenis van Hugo de Jonge

Hij heeft er zin in. Erasmus-baas en coronaboegbeeld Ernst Kuipers maakte er nooit een geheim van dat het ministerie van Volksgezondheid best wel wat bewindspersonen met praktijkervaring kan gebruiken. Iemand zoals hijzelf, een ‘witte jas’ die de weg weet in het zorgdoolhof. ,,We moeten ons echt gaan inzetten om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te behouden”, zei Kuipers afgelopen week monter na zijn bezoek aan formateur Mark Rutte.



Het wordt een monsterklus. Privé, omdat Kuipers meer nog dan als beddenbaas kop van Jut zal worden. De politiepost voor de deur van Hugo de Jonge is een beroerd voorteken. Maar ook politiek-inhoudelijk is de erfenis van De Jonge weinig florissant.



Twee jaar lang kwam de bewindsman amper aan grote wijzigingen toe, al preekte De Jonge jaarlijks minder marktwerking en meer centrale aansturing. Terwijl actie nodig is.