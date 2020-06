‘Coronaminister’ Hugo de Jonge: ‘Wees voorzichtig deze zomer’

Baudet loopt boos weg bij ra­dio-interview met Simone Weimans

7:46 Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is gisteren boos weggelopen tijdens een uitzending van het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. Hij was te gast in de studio bij presentatrice en nieuwslezeres Simone Weimans, maar de twee konden het niet eens worden over het gespreksonderwerp.