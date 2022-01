Coronapersconferentie in een nieuw jasje, exit Irma Sluis en de eerste kritiek op Rutte IV is binnen

Ondertussen is het nieuwe kabinet van start gegaan en dat betekent ook dat de eerste kritiek binnen is. Want, zo waarschuwt het Centraal Planbureau na berekeningen, Rutte IV schuift de schulden van alle investeringen in onderwijs, zorg en klimaat mogelijk door naar toekomstige generaties.



We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij, te vinden op onze site, op Apple Podcast en op Spotify. Presentator Thomas Brouwer neemt de actualiteit onder de loep met politiek verslaggevers Tobias den Hartog en Niels Klaassen.