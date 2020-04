Coronavirus in verpleeghuis van Ruttes moeder

De afdeling is ‘hermetisch afgesloten’ van de rest van het huis en er zijn genoeg beschermingsmiddelen voor medewerkers. ,,Door de coronapatiënten in cohort te verplegen en te verzorgen ontstaat de minste kans op nieuwe besmettingen in de huizen. Op deze manier werken we zo veilig mogelijk”, meldt de zorgorganisatie.

De situatie in Nederlandse verpleeghuizen is al weken alarmerend, zien betrokkenen. De afgelopen week stierven er in verpleeg- en verzorgingshuizen dubbel zoveel mensen als gemiddeld, waarschijnlijk het gevolg van het coronavirus.



Sinds 20 maart is het verboden om nog ouderen in zorg- en verpleeghuizen te bezoeken, om het risico op besmetting van de kwetsbare groep te verminderen. Rutte wilde vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie niet zeggen of bezoek binnenkort wel weer mogelijk is.