Corruptiewaakhond: maak financiële belangen ministers openbaar

Dat is een van de aanbevelingen die de Europese corruptiewaakhond GRECO doet in een vandaag gepubliceerd rapport over het Nederlandse integriteitsbeleid. Volgens het instituut, onderdeel van de Raad van Europa, zijn de Nederlandse spelregels voor bewindslieden én hun politiek assistenten nu te vrijblijvend. Daarom moet er een gedragscode komen waarin precies staat wat er van ministers en staatssecretarissen mag worden verwacht. De minister-president moet toezien op naleving hiervan en maatregelen treffen bij overtredingen.