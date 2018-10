Coryfeeën CDA en VVD: Rutte III slaafs kabinet

Minister: studeren is meer dan een race naar diploma

25 oktober Studeren is meer dan een diploma halen. Er moet ook tijd en ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling, vindt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. ,,Aan alle kanten hoor je van studenten dat ze hoge druk ervaren. We moeten uitkijken dat de druk voor studenten geen struikelblok wordt’', zegt ze in een interview met Trouw.