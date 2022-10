Criminelen met levenslang komen vaker vrij, zegt minister: ‘Voorwaarde is dat het veilig moet zijn’

Onderne­mers halen bakzeil: asielop­vang op cruise­schip Velsen gaat door

Het cruiseschip dat onlangs is aangemeerd in Velsen-Noord mag in gebruik worden genomen voor de opvang van maximaal 1200 asielzoekers. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag bepaald. Ondernemers probeerden via een kort geding te voorkomen dat de opvang zou doorgaan. De eerste honderd asielzoekers zijn vanmiddag aangekomen.

26 september