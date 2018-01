Cruyff Court in Molenbeek: voetbal tegen terreur

,,Hij laat echt iets moois na: een plek waar bevolkingsgroepen in een stadsdeel met zulke grote problemen op een makkelijke manier met elkaar in contact kunnen komen”, zegt initiatiefnemer Unico van Kooten. De Nederlander, lobbyist in Brussel voor de Vereniging Afvalbedrijven en zelf sinds 2004 Nederbelg, zocht al kort na de aanslagen in Parijs, november 2015, contact met zijn Amsterdamse vriend Ahmed Larouz. ,,Die was er kort na de moord op Theo van Gogh in geslaagd met allerlei initiatieven de oplopende spanning in Amsterdam te breken. Dat was na ‘Parijs’ ook in Molenbeek hard nodig.” De bloedige moordaanslagen in de Franse hoofdstad – vlak buiten het Stade de France, op terrassen en in muziektempel Bataclan – waren vanuit Molenbeek voorbereid.

Positief

Kort na de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op vliegveld Zaventem en metrostation Maalbeek en de dood van Cruijff twee dagen daarna, was duidelijk hoe Molenbeek moest worden geholpen: het moest een Cruyff Court krijgen. Van Kooten: ,,Nog geen week later heb ik burgemeester Schepmans en sportwethouder El Khannouss een mail gestuurd en eigenlijk mezelf uitgenodigd. Het kostte weinig moeite hen te overtuigen: eindelijk iets positiefs voor Molenbeek!” En nu krijgt de deelgemeente met een recordaantal nationaliteiten en torenhoge werkloosheid haar eigen omheinde trapveld.

Donderdag begint de feitelijke aanleg en worden in aanwezigheid van projectambassadeur en voormalig profvoetballer Mbo Mpenza de eerste aspirant-Cruyff-coaches voorgesteld. Namens Nederland overhandigt plaatsvervangend ambassadeur Wampie Libon het geld voor de eerste vrouwelijke aspirant. Veel geld kwam ook van bedrijven, de Rotary, benefietacties. Zelfs slachtoffers van de 22/03-aanslagen, onder wie bagagekruier Abdallah Lahlali die bij de eerste explosie op Zaventem een been verloor, werkten mee.

Inspirerend

Nog veel harder dan de meer dan 200 andere steden die al een Cruyff Court hebben, zal Molenbeek de principes van Cruijff nodig hebben om zijn buiten de gemeentegrenzen slechte naam af te werpen. Van Kooten laat wat begrippen vallen om het concreter te maken. Zo moet het Cruyff Court allereerst inspirerend zijn: ,,Gevangen in een donkere wolk, moeten we naar het licht: durf weer te dromen.” Het moet motiverend zijn, want: ,,Het leven zit vol ups and downs. Dus: blijf weerbaar, laat je niet in de hoek drukken.” Het moet aanmoedigen: ,,Maak zinvolle contacten in je omgeving, bouw bruggen, stap af van vooroordelen.” En het moet verbinden: ,,Op het Cruyff Court leer je andere mensen kennen. Je komt er met alle lagen van de bevolking in contact.”