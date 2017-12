D66: Draai subsidiekraan naar ‘vol’ Amsterdam dicht

Pastafarian mag niet in piratenpak promoveren aan TU Delft

12:18 Wetenschapper Michael Afanasyev is niet gediscrimineerd door de TU Delft, die hem verbiedt zijn proefschrift te verdedigen in een piratenpak. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De teleurstelling bij Afanasyev is groot, maar opgeven is geen optie: 'Waarom mogen andere mensen wel in een kimono op een promotie komen, en ik niet in mijn priesterkostuum?'