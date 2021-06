D66 had mogelijk toch invloed op documentaire van Kaag

‘D66 heeft geen betrokkenheid bij of invloed gehad op de documentaire’, antwoordde minister Arie Slob (Media) 18 december op Kamervragen van PVV’er Martin Bosma. De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof werd begin januari uitgezonden. Aan de film was vijf jaar gewerkt.

Uit de Wob-stukken blijkt dat de partij zich wel bemoeide met de film. De partij had onder meer moeite met een champagneshot tijdens een werkreis naar Niger en beelden van een overleg waarin Kaag klaagt over Kamerleden. Ook moest er ‘echt iets in de documentaire over haar idealen’.

Volgens D66 is met de makers afgesproken dat de partij vóór de uitzending het eindresultaat mocht zien ‘met het oog op eventuele feitelijke onjuistheden, al te privacygevoelige passages en andere relevante opmerkingen’. Het was daarna aan de makers om te bezien wat ze met de opmerkingen zouden doen, aldus D66.

Geen veto

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er was afgesproken om te overleggen over de beelden. Het ministerie wilde ‘niet het risico lopen op feitelijke onjuistheden of dat vertrouwelijke zaken openbaar worden. We hadden geen veto-recht, de afspraak was dat we rondom de eindmontage konden overleggen’.

De VPRO laat weten dat haar journalisten onafhankelijk zijn. ,,Dat de documentaire vooraf is bekeken is niet ongebruikelijk, dit is om feitelijke onjuistheden en substantiële onevenwichtigheden te kunnen constateren en die zo nodig aan te passen.’’ De aanpassingen hebben ‘op geen enkele manier de inhoud van de film zoals de maker die voor ogen had, geschaad’.